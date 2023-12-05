الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

قافلة طبية للمشاركة في مبادرة "أنت الحياة" بالقليوبية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية العمار بطوخ، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة".

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يأتي ذلك بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. 

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتور  جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ.

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الكشف على ١٢١٣ مواطنًا بالمجان

في وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، الكشف على ١٢١٣ مواطنًا بالمجان خلال القافلة الطبية المجانية بحي المستقبل التابع لإدارة العبور. 

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي حي المستقبل التابع للعبور يومي الإثنين والثلاثاء  ٢٧، ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٣م، وتم الكشف خلالها على ١٢١٣ مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات. 

 

عيادة "اكشف واطمن"

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة؛ (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد - جلدية - تنظيم أسرة)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

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