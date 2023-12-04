الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس شخص بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بالقليوبية. 

 وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما بدون ترخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (18 قطعة سلاح نارى – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

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