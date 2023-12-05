عبد المنعم ينتظر عرض احتراف خارجي، والأهلي يشترط 5 ملايين دولار

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، يترقب وصول عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البعض بدأ في الحديث عن إمكانية احترافه في إنجلترا، بعدما قام مؤخرًا بالتوقيع لإحدى شركات التسويق الإنجليزية.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: "غير صحيح ما يتردد عن وجود نية لاحتراف محمد عبدالمنعم في إنجلترا، هناك رغبة لدى النادي الأهلي في تمديد عقده".

وواصل: "قد نتفاجأ بتمديد عقد عبد المنعم، والنادي الأهلي أيضًا منفتح على رحيله لأوروبا ولكن ليس بأقل من 5 ملايين دولار، وأن يتم تحقيق الاستفادة للطرفين، مع وضع بنود مكافآت كعوائد مستقبلية للأهلي".

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وأكمل: "الأهلي يقوم حاليًّا بتجهيز معتز محمد المدافع الشاب من أجل المشاركة مع الفريق مستقبلًا".

أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، فيتو

أحمد حمدي خارج حسابات الأهلي

وأكد: "أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق من العناصر الجيدة، ولكن من الصعب انتقاله للنادي الأحمر، وهناك أحاديث عند انتقاله للزمالك أو بيراميدز، وكولر تحفظ على ضمه".

وأردف: "هناك حالة سعادة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي اتحاد جدة بشأن عودة أحمد حجازي، بل أن الجماهير تريد أن يتقلد حجازي شارة قيادة الفريق وليس بنزيما".

واستطرد: "فيتوريا بالتأكيد سعيد بعودة أحمد حجازي ويتمنى أيضًا عودة الونش مع عبد المنعم في خط دفاع منتخب مصر، لكن الونش من الصعب اللحاق بأمم إفريقيا، وبنسبة 100% حجازي سيكون موجود مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار".

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

من جانب آخر، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

عبد المنعم يكتفي بخوض تدريبات بدنية

وخاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

ياسر إبراهيم يؤدي جلسة في الجيم

وأدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎