"باللغة العربية، فلسطين عربية"، مبادرة مجتمعية لتوجيه اللغة العربية بتعليم الوادي (ڤيديو)

بدأ توجيه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ المبادرة المجتمعية "باللغة العربية، فلسطين عربية"، وذلك في إطار إحتفال تعليم الوادي الجديد باليوم العالمي للغة العربية، ولتأخذ فلسطين مكانتها العظيمة مما حوته من مقدسات دينية، وبكونها أرض الأنبياء، وأرض الإسراء، وموطن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقالت سهام حسين رضوان موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات لـ«ڤيتو»، إن دول العالم تحتفل في 18 ديسمبر من كل عام، بيوم اللغة العربية، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل داخلها عام 1973، عقب جهود حثيثة جرى بذلها منذ خمسينيات القرن الماضي.

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وأضافت سهام، أن اللغة العربية؛ والتى تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مرّ العصور والأزمنة؛ بل وأثّرت في غيرها من اللغات الأخرى وهي لغة ثرية بالمفردات.

وقالت موجه عام اللغة العربية بالوادي الجديد، لـ «ڤيتو»، أن فلسطين عربية، نعم حتى لا تنسى الأجيال القادمة، من خلال المبادرة ندون في عقول أطفالنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وندون أيضًا معاناة الشعب الأعزل الذي يعيش تحت هذا الحصار منذ عام ٤٨، وأصبح الشعب الصامد يواجه الأزمات، فكفى استهتارًا بقضية الشعب الفلسطيني، فكان لزامًا علي توجبه عام اللغة العربية أن يكون له بصمه من خلال هذه المبادرة.

أهداف المبادرة

وأشارت سهام حسين رضوان، إلي أن المبادرة تهدف إلي التواصل مع الطلاب بشكلٍ مباشر، للتعريف بالقضية الفلسطينية، وعدم اختزال هذه الدولة في قطاع غزة فقط، وضرورة الحفاظ على أرض الوطن، وأنّ «سيناء خط أحمر».

الإستراتيجية العامة للمبادرة.

ولفتت إلى أن المبادرة تأتي فى إطار أهمية الدور الإستراتيجى للغة العربية فى ترسيخ منظومة تعليم متطور يغرس لدى الطالب حب الولاء والانتماء للوطن والوطنية العربية بالإضافة إلى تكرس اعتزاز الطالب بهويته العربية، وذلك من خلال تعزيز اللغة العربية التى تمثل العمود الفقرى الذى يستند إليه التعليم فى إعداد مخرجات تعليمية متميّزة.

تنفيذ المبادرة

وحول تنفيذ المبادرة، أكدت موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، أن المبادرة تتضمن ندوات ومؤتمرات ومحاضرات توعوية لطلاب ومنسوبي التعليم تتضمن الربط بين عربية لغتنا وأولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فيما يحاضر في الندوات أساتذة من جامعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى رجال الدين من وعاظ الأزهر وأئمة الاوقاف.

هذا فيما ستحرص المبادرة على أن تتواصل مع الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية المصرية والفلسطينية وحضارتها، واتساقًا مع جهود قطاع التعليم في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا".

ومن جانبه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، دعمه الكامل للمبادرات التي تغرس قيم الولاء والإنتماء لدي الطلاب، لافتًا إلى تنفيذ المبادرة بداية من مدارس المبادرة الرئاسية حياة كريمة بواحة الفرافرة.

وقال إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر عبرت عن ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى "باقية في الضمير الوطني المصري". ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدَّد تأكيده أنه «لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر». مضيفًا أن موقف مصر «حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة لمصر والأردن».

كما شدد على أن «التهجير (خط أحمر) لم ولن نقبل أو نسمح به». في حين قال الرئيس المصري إن «بلاده لم ولن تغلق أبدًا معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».