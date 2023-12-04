الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم البحيرة يؤكد جاهزية المقرات الانتخابية بمدارس المحافظة (صور)

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي فرصة كبيرة لجميع المصريين لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر باقية وخالدة، وكانت وستظل أبد الدهر يدا واحدة، وهي أم الدنيا وقلب العروبة النابض، مشيرا إلى أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 10 وحتى 12 من ديسمبر الجاري.


وقال وكيل الوزارة: إن جميع مدارس البحيرة التي يوجد بها اللجان والمقرات الانتخابية شهدت خلال الفترة الماضية رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

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وفي إطار آخر وضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية فقد شهدت الأيام الثلاث الماضية عقد ورش عمل ودورات تدريبية من خلال الحماية المدنية وقسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية المركزية تحت إشراف كل من رضا حسين الششتاوى أحمد نظير متولى مسئولي القسم

تعليم البحيرة تقدم ورش عمل ودورات تدريبية بعدة إدارات تعليمية، فيتو
تعليم البحيرة تقدم ورش عمل ودورات تدريبية بعدة إدارات تعليمية، فيتو
تعليم البحيرة تقدم ورش عمل ودورات تدريبية بعدة إدارات تعليمية، فيتو


 

حيث شهد اليوم الأول السبت 2 ديسمبر تدريب 588 مسئول من عدد 6 إدارات تعليمية ( مركز دمنهور- بندر دمنهور - مركز كفر الدوار - شبراخيت- الرحمانية - أبو المطامير )، وفي اليوم الثاني تم تدريب عدد 75 مسئول بإدارة رشيد.


 

كما تم تدريب مسئولي إدارة وادى النطرون، وتستكمل غدا التدريبات بعدد ستة إدارات تعليمية وهي ( إدكو والمحمودية وبندر كفر الدوار وحوش عيسى والنوبارية والتحرير).

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