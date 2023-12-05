الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

فصل جديد في محاكمة 7 متهمين بقتل شخص في الجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الصف.

 

 محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الجيزة

أحالت النيابة العامة المتهمين “محمد ع.” و"عبدالله م."، و"محمود ش."، و"حسام س."، و"إبراهيم م." و"عبد الباسط ر." و"علاء ر."، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19089 لسنة 2022 جنايات الصف.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه “إبراهيم محمد” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأسلحة نارية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، بنادق آلية، وتربصوا له في مكان أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى بادروه بوابل من الأعيرة النارية، استقرت بأماكن مختلفة من جسده فأحدثوا به الإصابات التي أوضحها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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