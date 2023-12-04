أخبار الأهلى، قرار جديد تجاه موديست وعبد المنعم يؤدى تدريبات بدنية

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

النيابة تخلي سبيل حسين الشحات في واقعة سب وضرب الشيبي

ونفى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الاعتداء بالسب والضرب على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، خلال مثوله أمام النيابة العامة، اليوم، الاثنين، للتحقيق معه بسبب تلك الواقعة.

والتقطت عدسات الكاميرات حسين الشحات خلال اعتدائه بالضرب على الشيبي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، في نهاية الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز.

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وأخلت النيابة العامة، سبيل حسين الشحات، اليوم، الاثنين، على ذمة القضية بعدما أنكر الاعتداء على محمد الشيبي، وطلب شهادة عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر رغم عدم حضورهم للواقعة طبقا لما أظهرته الكاميرات التي التقطت الواقعة.

الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وعاد الفرنسي أنتوني موديست إلى التدريبات الجماعية بعد غياب الفترة بسبب الإصابة.

وتحصل لاعبو الفريق الأحمر على راحة أمس الأحد بعد أن وصلت بعثة الفريق من تنزانيا صباح السبت بعد التعادل أمام يانج أفريكانز.

انتظام نيدفيد وكريستو في التدريبات

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثنائي كريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

عبد المنعم يكتفي بخوض تدريبات بدنية

وخاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

ياسر إبراهيم يؤدي جلسة في الجيم

زأدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

مصير موديست مع الأهلى

وقال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm أن مسؤولى النادى الأهلى أبلغوا وكيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق باحتمالية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف شبانة أن شهر ديسمبر الجاري هو الفرصة الأخيرة للمهاجم الفرنسي مع الأهلى وحال استمرار تراجع مستواه الفني سوف يتم فسخ عقده مع النادي ورحيله عن الفريق بشكل نهائي من أجل التعاقد مع مهاجم آخر لقيادة هجوم القلعه الحمراء في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى اقترب الأهلى من الصعود إليها في ظل تصدره المجموعة الرابعة بدور المجموعات.