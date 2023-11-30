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ثقافة وفنون

حفل جديد لـ كارول سماحة 17 ديسمبر المقبل

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

 

تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا يوم 17 ديسمبر المقبل احتفالا بأعياد الكريسماس.

 

ونشرت كارول سماحة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

 

 

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

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وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب  المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض في مشاعر مع الشاعر الراحل".

 

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