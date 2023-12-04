أتوبيس المكتبة المتنقلة بالبحيرة يواصل جولاته بقرى حياة كريمة (صور)
زارت مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة صباح اليوم وبالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وبمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة، قرية بولين بمركز كفر الدوار وقد استفاد من أنشطة الحملة عدد 55 من أبناء القرية.
وأشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة رسم على الوجه وورش تلوين وأشغال يدوية وورش حكى ومسابقات وتوزيع هدايا، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.
ومن الجدير بالذكر أنه جارى إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023 /2024.
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