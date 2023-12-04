الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

جانب من استقبال الوفد،
جانب من استقبال الوفد، فيتو

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر وفدًا من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش زيارتهم لمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أحمد برعي مدير فرع الأقصر. 


واستقبلت منشآت الهيئة العامة بالأقصر وفد البعثة من المجلس القومي لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وما حققه من تطور في تطبيق أهم المعايير الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، والتي  جاءت ضمن زيارة وفد البعثة لمحافظة الأقصر لبحث عدد من المشاريع القومية الأخري بالمحافظة.

Advertisements

فيما شملت الزيارة أربع منشآت صحية هم"مركز طب أسرة الأقصر، وحدة طب أسرة منشية النوبة، مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة، ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات".

وقد حرص وفد البعثة لممثلي المجلس خلالها على استطلاع رأي المواطنين والعاملين،خاصة فيما يخص تطبيق حقوق وواجبات المنتفعين والعاملين كأحد الركائز الأساسية، لسياسات الهيئة العامة في إطار تحقيق الحقوق والعدالة الاجتماعية

كما ناظر الوفد أيضا التطور الهائل في المنظومة الصحية سواء على المستوى الرقمي للأنظمة والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والخدمات الفندقية، والتي نافست بحسب رأيهم القطاع الخاص والمستشفيات الدولية بجانب مهارة طواقم العمل نتيجة استدامة برامج التدريب الإلزامي لضمان كفاءة مقدمي الخدمة من الكادر الطبي والفريق الإداري بشكل مستمر.

ولفت انتباههم أيضا جهود إدارة رضا المنتفعين التي تم استحدثها في المنظومة الصحية الجديدة من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية من أجل تذليل أي صعوبات تواجه المنتفعين.

جدير بالذكر أن الزيارة تمت تحت رعاية وتنسيق دكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر، وشمل وفد البعثة 10 قيادات من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم، د. وفاء بنيامين  أمين اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"رئيسا للوفد"، د. محمد ممدوح _ أمين اللجنة الاقتصادية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد الجواد أحمد  أمين لجنة التنمية المستدامة وعضو المجلس، ورابحة فتحي عضو اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل شوقي  مدير لجنة الشكاوى بالمجلس، وأحمد محمود مدير وحدة المتابعة بالمجلس، ونهال بدوي من الأمانة الفنية وباحثة قانونية بالمجلس. 

 

وكان في استقبال ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان كل من د. سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع، ود. بولا مجدي نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بالإضافة إلي عدد من قيادات الفرع. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر فيتو الهيئة العامة للرعاية الصحية المجلس القومي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

إنشاء وحدة طب رياضي جديدة بالأقصر

رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر يتفقد محطة محولات الكهرباء

716 متطوعا يشاركون في تنظيم العملية الانتخابية من رياضة الأقصر

تموين الأقصر: ضخ 350 طن سكر بكافة المراكز

مدير رياضة الأقصر يبحث تجهيز المقار الانتخابية

سماء الأقصر تتزين بتحليق 45 رحلة بالون طائر

مكتبة الطفل والشباب تعقد ورشة عمل ومحاضرات لنشر الوعي بالأقصر

الأقصر تسجل 30 درجة نهارا وتحذير لقائدي السيارات من الشبورة المائية

الأكثر قراءة

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك

تفاصيل التحقيقات في مصرع أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.. توجيه تهمة القتل الخطأ لفنان تشكيلي.. والتقرير الطبي يكشف مفاجأة

أخبار الرياضة اليوم: أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي بالمونديال.. فتوح يغازل الزمالك.. وإخلاء سبيل حسين الشحات

شبانة يكشف مصير موديست مع الأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في جرام الذهب، تحديث لحظي للمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية