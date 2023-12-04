هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر وفدًا من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش زيارتهم لمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أحمد برعي مدير فرع الأقصر.



واستقبلت منشآت الهيئة العامة بالأقصر وفد البعثة من المجلس القومي لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وما حققه من تطور في تطبيق أهم المعايير الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، والتي جاءت ضمن زيارة وفد البعثة لمحافظة الأقصر لبحث عدد من المشاريع القومية الأخري بالمحافظة.

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فيما شملت الزيارة أربع منشآت صحية هم"مركز طب أسرة الأقصر، وحدة طب أسرة منشية النوبة، مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة، ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات".

وقد حرص وفد البعثة لممثلي المجلس خلالها على استطلاع رأي المواطنين والعاملين،خاصة فيما يخص تطبيق حقوق وواجبات المنتفعين والعاملين كأحد الركائز الأساسية، لسياسات الهيئة العامة في إطار تحقيق الحقوق والعدالة الاجتماعية

كما ناظر الوفد أيضا التطور الهائل في المنظومة الصحية سواء على المستوى الرقمي للأنظمة والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والخدمات الفندقية، والتي نافست بحسب رأيهم القطاع الخاص والمستشفيات الدولية بجانب مهارة طواقم العمل نتيجة استدامة برامج التدريب الإلزامي لضمان كفاءة مقدمي الخدمة من الكادر الطبي والفريق الإداري بشكل مستمر.



ولفت انتباههم أيضا جهود إدارة رضا المنتفعين التي تم استحدثها في المنظومة الصحية الجديدة من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية من أجل تذليل أي صعوبات تواجه المنتفعين.

جدير بالذكر أن الزيارة تمت تحت رعاية وتنسيق دكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر، وشمل وفد البعثة 10 قيادات من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم، د. وفاء بنيامين أمين اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"رئيسا للوفد"، د. محمد ممدوح _ أمين اللجنة الاقتصادية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة وعضو المجلس، ورابحة فتحي عضو اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل شوقي مدير لجنة الشكاوى بالمجلس، وأحمد محمود مدير وحدة المتابعة بالمجلس، ونهال بدوي من الأمانة الفنية وباحثة قانونية بالمجلس.

وكان في استقبال ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان كل من د. سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع، ود. بولا مجدي نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بالإضافة إلي عدد من قيادات الفرع.

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