اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصل لشمال سيناء
تصل مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور اليوم على متن طائرة أمريكية لمطار العريش لعقد مؤتمر أمام معبر رفح البري.
وتصل مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صباح اليوم والوفد المرافق لها وعقد مؤتمر صحفي بمطار العريش والتوجه الي مدينة رفح وعقد مؤتمر صحفي ايضا امام معبر رفح.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول طائرتين من دولة إيطاليا مطار العريش ومجموعه عمل للتوجه الى منفذ رفح والدخول الى قطاع غزه لاستطلاع امكانية انشاء مستشفي ميداني بقطاع غزه بجانب المستشفى الإماراتي الميداني.
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