الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

وزير الثقافة: إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي

وزير الثقافة، فيتو
وزير الثقافة، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض سوهاج الأول للكتاب في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات والمصالح الحكومية.

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وأكدت وزيرة الثقافة خلال افتتاح المعرض على إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي  دائم، في الأول من  ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن المعرض يأتي ضمن فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون " وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

ومن جانبه أعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في إقامة المعرض، مؤكدا دعم المحافظة وتسخير كافة إمكاناتها لإنجاح المعرض، ودعم كافة الأنشطة الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي وبناء الانسان المصري، بالتوازي مع رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن المعرض يحتوي على ٢٥ ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها ٢٢ دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة ١١ يوم في الفترة من ٣ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

ومن جانبه اعرب الكاتب الصحفي وليد الدرمللي مؤسس المشروع عن سعادته بتدشين مشروع سوهاج بلد الثقافه والفنون، وذلك بإطلاق معرض للكتاب، مشيرا إلى أن هذا المشروع  رأي النور بفضل حكمة الدكتوره نفين الكيلاني وايمانها بالفكره، ورؤية وفكر محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي الذي لم يدخر أي جهد من أجل إقامة المعرض الذي يأتي كبداية للمشروع الذي يستهدف أبناء قري ونجوع مراكز المحافظة.

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أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اتحاد الناشرين المصريين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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