الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عقارات

إزالة مخالفات بناء فى حملة بالشروق

مخالفة بناء،فيتو
مخالفة بناء،فيتو

شن جهاز مدينة الشروق حملة لإزالة مخالفات البناء وتمكن من إيقاف مخالفة فى مهدها لأعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات بالحى الرابع مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفه.

كما تمت إزالة كلية لسقف خرسانى بدور سطح أحد العقارات

وأكد المهندس على سعد رئيس جهاز الشروق على استمرار المرور والمتابعة أيام العطلات الرسمية لرصد البناء المخالف واتخاذ الإجراء القانونى ضد صاحب المخالفة والإزالة على نفقته بخلاف الخسائر المادية لقيمة أعمال البناء المخالفة.

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وتفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، سير العمل بمنطقة " السلام" المضافة لمدينة الشروق، يرافقه مسؤولو الجهاز، وذلك بهدف الإعداد لأعمال تمهيد الطرق، ومدخل المنطقة، وإمدادها بالمرافق الرئيسية، تمهيدًا لتنميتها.

وخلال الجولة، تم مراجعة الموقف الحالى لمسارات خطوط البترول المارة بالمنطقة، والجاري تغييرها بخطوط جديدة، وكذلك المراجعة على الطبيعة لمواقع أبراج الكهرباء، بهدف تنفيذ الأعمال لتنمية المنطقة. 

وأعلن المهندس علي سعد، عن تشغيل خطى مواصلات خارجيين جديدين للربط بين المدينة ومناطق وأحياء محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بهدف التيسير على سكان المدينة، والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن مسار الخط الأول هو "مدينة الشروق – رمسيس"، والثانى (الشروق – السيدة عائشة)، وذلك بصفة تجريبية لحين الاستقرار على المسارات المطلوبة وفقًا للاحتياجات الفعلية. 

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة على مساحة حوالي 19 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد نحو 12 كيلومتر عن مدينة ملوي القائمة، والتي من المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط العام للمدينة، يتضمن المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة، بينما يتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزًا).

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني لبحث سبل التعاون المشترك

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