موعد أول ارتباط رسمي لمنتخب الشباب مواليد 2005

منتخب الشباب، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لم يحدد بشكل رسمي حتى الآن، موعد بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة أو مكانها، أو موعد التصفيات المؤهلة لها.

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن اتحاد شمال إفريقيا سيجتمع في شهر أبريل المقبل، لتحديد الدولة التي ستستضيف التصفيات المجمعة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب 2025.

موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب

وتابع المصدر، أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حددوا شهر نوفمبر المقبل موعدا مبدئيًا لانطلاق تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، على أن تجتمع اتحادات شمال أفريقيا في شهر أبريل المقبل، لتحديد الدولة المستضيفة للتصفيات من بين خمس دول هي مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

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وبالتالي فإن شهر نوفمبر المقبل، سيشهد خوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أو مباريات رسمية له في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها مطلع عام 2025، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب 2025، التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا

وأنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، قبل أسبوعين، مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف

استقبلت شباكه: 7 أهداف

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.