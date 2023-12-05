تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

تفسير حلم القبلة فى المنام، تعد القبلة هى الوسيلة الأقرب دليلا على المودة والمحبة وتكون فى حالات كثيرة منها الاشتياق وكذلك بعد فترة من الغياب وهى تعبير إنساني رائع عن مكنون ما في القلب وتكون القبلة هي معيار المحبة خاصة بعد فترة غياب أحد الطرفين عن الآخر كما أن القبلة دليل اشتياق كلا منهما للأخر وهذا في الواقع أما حلم القبلة في المنام فلها العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم القبلة في المنام لـ ابن سيرين

يقول ابن سيرين أن القبلة في المنام تدل على حاجة الشخص إلى الاهتمام والحب والتقدير والبحث الدائم عن المشاعر والعاطفة التي تهون عليه الدنيا وتنتزعه من معتركات الحياة وصعوباتها.

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من يري في منامه أنه يقوم بتقبيل رئيسه في العمل دل ذلك على قيام الشخص بالتودد لصاحب العمل وتنفيذ كل الشروط وكل الأشياء التي يريدها منه من أجل الوصول إلى المنصب والترقي في العمل، ومن يري أنه يقوم بتقبيل عدو له دل ذلك على الصلح بينهما ولكن عليه الحذر فالقبلات قد تكون خادعة ولها غرض دفين.

من يري أنه يقبل أحد الأشخاص من الرقبة وإن كان مكروبًا أو مديونًا فإن رؤية القبلة على الرقبة إشارة له بالفرج القريب وسداد الديون وخلو البال من الهموم والمشاغل.

ومن يري في المنام أنه يقبل امرأة ما فسوف ينال منها ربح أو يدخل معها في صفقة أو يعقد.

ومن يري في منامه أنه يقوم بتقبيل يد أمه دل ذلك على حبه وتقديره الشديد لها وطاعته وتلبية كافة ما تطلب،واما إذا كانت الأم متوفاة دل ذلك على الاشتياق الشديد لها وما كانت تعده له.

ومن يرى أنه يقبل يد ابنائه فذلك يدل على رغبته في أن يكونوا خير سند وداعم له وأن يحملوا عنه القليل من العبء.

تفسير حلم القبلة في منام الرجل

وإذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بتقبيل زوجته بقوة في المنام يدل ذلك على قوة العاطفة والحب بينهما واذا رأى أنه غير مرتاح وغير سعيد بهذه القبلة يدل ذلك على اتساع الفجوة بين الزوجين وزيادة الجفاء وعدم الثقة بينهما، إذا رأى أنه يقبل يد زوجته يدل ذلك على الحب والمودة بينهما وتقدير الزوج لحقوقها ومعرفته التامة بما تصنع وبما تفعل من أجل الحفاظ على تماسك وصلابة واستقرار البيت اذا رأى الرجل في منامه أن أبيه الحي يُقبله يدل ذلك على أنه سيأخذ منه عدد كبير من النصائح التي ستساعده في تخطي كل مشاكله وأزماته في الواقع،واذا رأي أنه يقوم بتقبيل أمه أو أبيه فهذا دليل على احتياجه للمشاعر الجميلة والاهتمام والاحتواء، ولو رأى أن شخص يقبله بالإجبار فهذا دليل على إصابته بمكروه أو أنه لا يملك نفسه ويقع تحت قهر الآخرين سواء كانوا أهله أم أصدقاءه أم رفقاء عمله ودراسته

تفسير حلم القبلة في منام العزباء

واذا رأت العزباء في منامها رجل غريب يجبرها على تقبيله وهى ترفض وتريد الفرار منه فإن ذلك يدل علي أن الله سوف يرسل لها الفرج والخير من حيث لا تحتسب وسيخرجها من الفخ الذي سقطت فيه بفعل الآخرين أما في حالة نجاح ذلك الرجل الغريب من إجبارها على تقبيلها فهذه الرؤية غير محمودة لأنها تشير إلى قهرها وارغامها على الارتباط برجل لا تحبه وقد يتحول حالها بعد الزواج منه وتكتشف أنه كان الأفضل بالنسبة لها واذا رأت أن رئيسها في العمل يقبلها يدل ذلك علي حصولها على مكافأة أو ترقية.

واذا رأت أن حيوان يقبلها في المنام، فهذا دليل على أن هناك شاب سيتقدم لخطوبتها ولكنه سيكون شاب سيء الخُلق والسمعة وأغراضه من هذا الزواج دنيئة وبالتالي فتلك الرؤية فيها رسالة تنبيه لها بضرورة الحذر من التعامل مع أي شخص غريب في الفترة القادمة.

واذا رأت أن هناك شخص ما قبلها على خدها فهذا دليل على أنها ستتزوج منه على غير رضاها أو ستكون مجبورة في بداية الزيجة ولكن بعد الزواج سيحدث بينهما توافق.

واذا رأت أن هناك شخص يقوم بتقبيلها على فمها دون شهوة فهذا يدل حصولها على مساعدة أو منفعة مادية.

واذا رأت أن هناك شخص قبَلها بشهوة في منامها فهذا يؤكد أنها ستحصل على المال الحرام من غير مشروع.

واذا رأت أن شخص ميت قبَلها على فمها فهذه الرؤية تؤكد أنها ستنال من هذا الميت أشياء ومنافع مادية كالأملاك والأموال.

واذا رأت أن شخص ما قبَلها على رقبتها فهذه الرؤية تؤكد أنها مديونة في الحقيقة وتعاني من ضيق الحال ولكن هذه الرؤية تُبشرها بأن لله سيعطيها المال والفرج وستقوم بتسديد كافة ديونها وبالتالي ستشعر بالراحة والسعادة في الواقع.

واذا رأت أنها تقوم بتقبيل أبيها أو أمها على رقبتهم فهذا دليل على أنها فتاة مطيعة وبارة بهم كما أنها تفعل الكثير من أجل الحصول على رضاهم.

تفسير حلم القبلة في منام المتزوجة

واذا رأت المتزوجة في المنام أنه تم تقبيلها على فمها من رجل غريب عنها وكان يرتدي ملابسه نظيفة ورائحته فواحة وطيبة فهذا دليل على أنها حامل في أشهرها الأولى ولكنها لا تعلم.

واذا رأت الزوجة في منامها القبلة فإن ذلك يكون يدل على الحياة الزوجية الناجحة والاستقرار العاطفي والرضا النفسي،وإذا كانت الزوجة مهمومة أو بها علة فهذة الرؤية بشري لها بزوال الكرب وانتهاء الحزن والهم والتعافي من أي مرض واستعادة نشاطها وحيويتها،اذا رأت امها تقبلها دل ذلك علي الدعم والسير على نفس نهج الأم والبر وتحقيق المزيد من النجاحات وفتح الأبواب المغلقة.

وتدل قبلة الزوج لزوجته على التقدير والحب الشائع بينهما وكثرة الأيام السعيدة والرباط الذي لن ينقطع طوال العمروإن كانت القبلة من زوجها على اليد فذلك يدل على التوقير والاحترام وإعطائها كافة حقوقها المادية والعاطفية والنفسية،واذا كانت القبلة على الخد دل ذلك على الوفاء والالتزام بالعهود والتعامل بالحسنى واذا رأت الزوجة زوجها يقبلها في المنام من الفم دل ذلك على الإثارة والإغراء والدلال وقضاء الحاجات المكبوتة والله اعلم.