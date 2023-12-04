الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أصالة وأحلام في حفل مشترك بدبي 15 ديسمبر

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

أصالة، تحيي الفنانة أصالة حفلا غنائيا رفقة الفنانة الإماراتية أحلام في مدينة دبي يوم 15 ديسمبر المقبل.

 

وعبرت أصالة عن سعادتها بلقاء أحلام وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: على الصحبة على المحبة على الموسيقى بأحلى بلد رح نلتقى أنتي وأنا وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغالية أحلامي الطيّبة".

 

أصالة في موسم الرياض

 

وكانت المطربة السورية أصالة نصري، قد شاركت مؤخرا في حفل ليلة “روائع بليغ حمدي” الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وتغنت أصالة بأغنيتين من ألحان الراحل بليغ حمدي وهما “زي الهوا وزي العسل”.

 

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