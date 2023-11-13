الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أصالة تنعى والد المطرب فؤاد عبد الواحد

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

 

أصالة، نعت المطربة أصالة والد المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد، الذي توفي اليوم الإثنين.

 

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “أخي الحبيب فؤاد الله يصبّر قلبك الأبيض ويعينك على أصعب فراق ويجمع والدك بوالدي بجنات النعيم مع الطيبين قلبي معك والله يهوّن عليك وعلى أهلك الغالين قسوة الغياب”.

 

وفاة والد المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد

وكان المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد أعلن اليوم وفاة والده من خلال حسابه عبر موقع تويتر.

 

 

وكتب فؤاد عبد الواحد: إنا لله وانا اليه راجعون اللهمّ ارحم من عز علي فراقه اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا فأنت أهل الكرم والمغفرة".

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أصالة في موسم الرياض

 

وكانت المطربة السورية أصالة نصري، شاركت قبل أيام في حفل ليلة “روائع بليغ حمدي” الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

 

وتغنت أصالة بأغنيتين من ألحان الراحل بليغ حمدي وهما “زي الهوا وزي العسل”.

 


 

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