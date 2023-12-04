مفاجأة معرض إيديكس 2023، رعد 200 أحدث راجمة صواريخ تنتجها وزارة الإنتاج الحربي

فاجأت وزارة الإنتاج الحربى زائري معرض إيديكس ٢٠٢٣ هذا العام بعدد من المنتجات المميزة وأهمها الراجمة الصاروخية رعد 200 التي أعلن عنها المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ أيام بمركز المؤتمرات.

راجمة الصواريخ رعد 200

وأكد دكتور عماد عسكر رئيس قطاعات البحوث والتطوير في وزارة الإنتاج الحربى أن مفاجأة معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية هذا العام هو راجمة الصواريخ رعد 200 والتي تعد أول راجمة صواريخ في مصر من أحدث راجمات الصواريخ في العالم.



Advertisements

مواصفات راجمة الصواريخ رعد 200

وأضاف عسكر في تصريحات خاصة لفيتو بمناسبة افتتاح معرض إيديكس ٢٠٢٣ للصناعات الدفاعية: أن الراجمة الصاروخية رعد 200 تم تصنيعها بأياد مصرية 100٪ تماثل راجمات الصواريخ العالمية الميلرز والتي تتميز بأنها عبارة عن مركبة مجنزرة تتحمل الحركة في الأماكن الوعرة مثل الجبال.



وكشف عسكر ان الراجمة الصاروخية المصرية تتميز بأن القاذف الصاروخي بها يتم توجيهه اوتوماتيكيا من داخل المركبة ولا تحتاح توجيهها يدويا.



وأوضح عسكر ان الراجمة الصاروخية يتم مشاركة إنتاجها في 4 مصانع تابعة للوزارة بالتعاون مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع وتبلغ نسبة المكون المحلي لها 65٪.

قوة الدفع في المركبات المجنزرة



ونسبة الدفع فيها 23 حصان للطن وهذا يجعلها من أعلى المركبات المجنزرةفي قوة الدفع بعد الدبابة الأمريكية M1A1 التي تبلغ قوة دفعها 19 حصان للطن.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.