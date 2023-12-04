نقل 25 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

نقلت سيارات الإسعاف بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين 25 مصابا فلسطينيا يعانون من إصابات متنوعة وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات في المحافظات مدن القناة وسيناء.

ووزعت سيارات الإسعاف المصابين الفلسطينيين على المستشفيات المصرية لتقديم العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

محافظ شمال سيناء يلتقي الملحق العسكري الإيطالي



التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي بالسفارة الإيطالية في مصر، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

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وقال المحافظ: إن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تتدفق على مدينة العريش عبر 3 محاور وهي البري والجوي والبحري، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد المحافظ، أن المحور البري يتمثل في الطريق الدولي الساحلي حيث شهد وصول عدة مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، بينما المحور الثاني يتمثل في مطار العريش الدولي والذي استقبل نحو 260 طائرة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.



أضاف المحافظ، أن المحور الثالث يتمثل في ميناء العريش البحري والذي يستقبل سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة من عدة دول، من بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا.



وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به إيطاليا في دعم الاشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الاغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية والفلسطينية.



ووجه العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي الشكر إلى مصر علي استقبال المساعدات وايصالها إلى قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر الي محافظة شمال سيناء لتقديم التيسيرات للدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة.



وأكد تستا اعتزام إيطاليا انشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لعلاج الجرحى الفلسطينيين، وذلك بجوار المستشفى الميداني الاماراتي أو في مكان آخر يكون مناسبًا في قطاع غزة.