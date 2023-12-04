عايدة فهمي: رفضت عملا فنيا بمبلغ كبير لأنه يحمل تعاطفا مع إسرائيل

أبدت الفنانة عايدة فهمي، رأيها في النجمة حنان مطاوع قائلة: إنها ممثلة قوية ولديها حضور جماهيري كبير وتليق في جميع الأدوار، موضحة أنها كوميديانة كبيرة ولكن الدور الذي يعرض عليه تقدمه بشكل جيد.

الفنانة عايدة فهمي



وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية قائلة: "أي ممثل قوي وعنده حضور هتلاقيه في الأصل ممثل مسرحي، أنا عملت مسرحية من سنتين وكان فيها حنان مطاوع وهي كوميديانة والناس كانت قابلة الدنيا عليها وميتة من الضحك.. الدور اللي بيتقدم لها هتعمله بكل جدارة ولو عملت كوميدي الناس هتتفاجئ بيها جدا وهي قنبلة فن".

Advertisements



وأشارت عايدة فهمي، إلى أنها قدمت مشهد واحدا فقط في مسلسل "أبو العروسة" من خلال دور أم الشهيد، ولكن في البداية كانت قلقة ولكنها قدمت المشهد ببراعة وتصدر على التريند وقت عرض الحلقة.

واستكملت الفنانة عايدة فهمي، أنها رفضت عمل فني رغم أن الأجر كان كبير ولكنها شعرت بأن العمل يتعاطف مع إسرائيل، رغم أنه كان ملمح بسيط وبعدها رفضت العمل على الفور وانهارت بشكل هستيري.

واختتمت الفنانة عايدة فهمي حديثها قائلة: "الوسط الفني وسط محترم وأي حد هيقول عليه غير كده هزعل منه.. والفنانين دول محترمين أوي وبيجتهدوا وبيتعبوا جدا إلا فيما ندر وده موجود في جميع المجالات".