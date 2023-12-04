الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خلال فعاليات معرض إيدكس 2023..

رئيس العربية للتصنيع يؤكد على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات بالصناعات الدفاعية

جانب من المشاركة،
جانب من المشاركة، فيتو

 أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات معرض إيدكس 2023 على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن المشاركة في إيدكس فرصة هامة للإعلان عن أنظمة دفاعية مصرية جديدة لأول مرة.

التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

ووضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال  مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيدكس EDEX 2023، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع  كبرى المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، حيث أوضح  اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض أن الهيئة تستهدف التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

Advertisements

 

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية , حرصت العديد من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنها زيارات كل من وزير دفاع جمهورية الكونغو،ووزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو ورئيس أركان الجيش الزيمبابوي، ورئيس أركان الجيش بدولة قطر، ورئيس أركان  الجيش بجمهورية اليمن ووفد عسكري باكستاني رفيع المستوي، والذين أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات  بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

شركة زيد العالمية العمانية

وقام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد جناح شركة زيد العالمية العمانية، مؤكدا اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركة زيد العالمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم إجراء مباحثات وتوقيع اتفاق مع شركة Square Tech لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.

وذلك في إطار تعزيز فرص الإستثمار تم بحث التعاون مع شركة إيدج الإماراتية التابعة لمجلس توازن الإماراتية.

الهيئة العربية للتصنيع الشركات العالمية الصناعات الدفاعية العربية للتصنيع

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

حصاد المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

طائرات جوسبيل.. تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين بالأماكن المزدحمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية