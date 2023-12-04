الشعبة العامة للذهب: الأسواق العالمية تشهد عمليات بيع لجني الأرباح

شهدت الأسواق العالمية عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لأعلى رقم تاريخي مسجلا 2091 دولارا للأوقية متخطيا أعلي سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي بينما سجلت أسعار الذهب الآجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار.

وأدت عمليات البيع لارتفاع حجم الطلب وانخفاض السعر إلى 2038 دولارا للأوقية خلال كتابة التقرير مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددا تأثرا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولار للأوقية.



على الصعيد المحلي انخفضت الأسعار نسبيا مع تراجع السعر العالمي خلال التعاملات المسائية ليسجل جرام عيار ٢١ (2775 جنيها للبيع و2755 جنيها للشراء) بعد أن وصل خلال التعاملات الصباحية الـ 2820 جنيها للجرام مع استقرار عام وعدم توقع أي تحركات عنيفة للأسعار.



تقارير مجلس الذهب العالمي

تواصل البنوك المركزية حول العالم، الطلب على الذهب خلال عام 2023، وذلك وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، عن اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، والذي أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنًا- وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي- ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 وبلغا 459 طنًا.



ومنذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

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احتياطيات الذهب

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، ارتفعت بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.



مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.



ومنذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.



وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولار للأونصة وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولار للأونصة.

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