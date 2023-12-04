الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

كأس مصر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2023/2024.

وجاءت المواعيد علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2023/2024

 

 

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر موسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي جريت أمس الأحد  بمقر اتحاد الكرة عن المواجهات التالية:

مكادي مع ديروط
بروكسي مع المنيا 
طنطا مع النصر 
دكرنس مع الألومنيوم 
أبو قير للأسمدة مع كهرباء الإسماعيلية
لافيينا مع المنصورة
وي مع بورفؤاد 
وادي دجلة مع الواسطى 
غزل المحلة مع الترسانة
بترول أسيوط مع دلفي 
بتروجت مع إيسترن كومباني 
ج شبين مع الإنتاج الحربي 
السكة الحديد مع القناة
النجوم مع راية

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قرعة التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 

 

وكانت قرعة الدور التمهيدي الثاني شهدت المواجهات التالية
بتروجت ضد حلوان العام

النجوم ضد المرج

المصرية للاتصالات ضد اسكو

وادي دجلة ضد الصيد

السكة الحديد ضد هليوبوليس

الترسانة ضد العبور

الانتاج الحربي ضد مصر للتأمين

الشرقية للدخان ضد جولدي

النصر ضد الشرطة

غزل المحلة ضد سبورتنج كاسل

طنطا ضد سمنود

جمهورية شبين ضد مركز شباب بسيون

دكرنس ضد بني عبيد

المنصورة ضد كفر الشيخ

كهرباء الاسماعيلية ضد الرباط والأنوار

بورفؤاد ضد رأس البر

القناة ضد الشرقية الزقازيق

بروكسي ضد اسكندرية للبترول

حرس الحدود ضد دلفي

أبوقير للأسمدة ضد الحمام

راية ضد المصري بالسلوم

مصر المقاصة ضد الواسطي

لافيينا ضد نجوم مصر

بترول أسيوط ضد مغاغة

ديروط ضد أسمنت أسيوط

توت عنخ آمون ضد المنيا

الألومنيوم ضد النصر للتعدين

مكادي ضد أسوان

فيما شهدت قرعة التمهيدي الأول المباريات التالية 

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصري بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان.

 

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