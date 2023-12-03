الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل مفتي قيرغيزستان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

الإمام الأكبر أ.د
الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر,فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، الشيخ عبد الشكور نرماتوف، رئيس جامعة قرغيزستان الإسلامية، والشيخ وزير قارىء راقييف، مفتي جمهورية قرغيزستان، والشيخ وطويغني عبد القاروف رئيس اللجنة الدينية بجمهورية قرغيزستان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

أبناء قيرغزستان الدارسين في الأزهر 

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن أبواب الأزهر مفتوحة دائما لأبناء قيرغزستان للدراسة فيه، وأنه يعتز بالعلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الأزهر مع قرغيزستان، حيث يستقبل الأزهر طلاب قيرغزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، كما يرحب بإستضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع مهاراتهم في مجابهة الأفكار المتطرفة، وتحصينهم بالمنهج الأزهري المعتدل، إيمانا من الأزهر بأهمية الطلاب والأئمة الوافدين، وأنهم سفراء الأزهر فى بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.

Advertisements

لقاء شيخ مع وفد قيرغزستان 

من جانبه، أعرب وفد قيرغزستان عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في العالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بجوهر الإسلام عالميا من خلال مبعوثيه وخريجيه، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية ودن المسلمين حول العالم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف المسلمين حول العالم شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر

مواد متعلقة

على هامش cop 28.. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان على نداء الضمير من أجل المناخ.. الإمام الأكبر يؤكد: لو استمر العدوان على غزة فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

7 خدمات مصرفية مجانية من بنك مصر للعملاء حتى منتصف ديسمبر

جماعة الحوثي: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي

ليفربول يتقدم بالهدف الأول على فولهام بأقدام أرنولد

ليفربول يتعادل 2-2 أمام فولهام في الشوط الأول (صور)

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

ليفربول يتعادل 2/2 أمام فولهام بعد مرور 60 دقيقة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

هل مات داخل مقبرته أم في ثلاجة الموتى ؟!.. حقيقة وفاة صلاح قابيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية