الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين.

القساوسة غير الجسديين

وجاء في بيان الكنيسة: "في هذا اليوم تُعيِّد الكنيسة بتذكار الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين، كهنة الحق، وقد رآهم القديس يوحنا الرائي في رؤياه قائلًا: وحول العرش أربعة وعشرون عرشًا. ورأيت على العروش أربعة وعشرين قسيسًا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ( رؤ 4: 4). وحينما تعطي الحيوانات مجدًا وكرامة وشكرًا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين. يخر الأربعة وعشرون قسيسًا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الآب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخُلقت “ ( رؤ 4: 9 – 11). ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورًا هي صلوات القديسين”.

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وأضاف: "وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السِّفْر وتفتح ختومه “ ( رؤ 5: 8 - 9). فهُم كهنة نورانيون من الطغمات الروحانية المحيطة بالله، يشفعون في جنس البشر. ويقدمون له صلوات القديسين كبخور متصاعد أمام الله. ولهم كل واحد قيثارات يسبحون بها الله”.

البابا تواضروس يلتقي أسقف وكهنة ايبارشية بني سويف

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث نيافة الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.



البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.

وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

توجه بعدها موكب قداسة البابا تواضروس إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.