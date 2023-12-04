الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نيفين الكيلاني تتفقد مشروع تطوير مجمع الفنون المعاصرة ومكتبة 15 مايو

نيفين الكيلاني تتفقد
نيفين الكيلاني تتفقد مشروع تطوير مجمع الفنون، فيتو

ضمن جولتها بمدينة 15 مايو بالقاهرة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مكتبة 15 مايو ومجمع الفنون المعاصرة للوقوف على سير مشروعي التطوير ورفع الكفاءة بهما.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بضرورة استغلال الطابقين المجهزين بمكتبة ١٥ مايو، وافتتاحها جزئيا لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة، والإسراع في الانتهاء من تطوير باقي المبنى ليقدم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور بكامل طاقته.

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وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق: "تعد المكتبة من أكبر المكتبات الفرعية التابع للدار، وتقدم عددا من الخدمات المجانية للجمهور مثل الاطلاع والتصوير، إضافة إلى الدورات التدريبية والأنشطة الثقافية المختلفة. وتتكون المكتبة من 5 طوابق وبدروم، وتضم قاعات متعددة الأغراض وأخرى للاطلاع، إلى جانب قسم خاص بذوي القدرات الخاصة من المكفوفين وضعاف السمع، إضافة إلى مكتبة ومسرح للطفل".

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جولتها بزيارة مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، لمتابعة سير عملية تطويره.

واستمعت وزيرة الثقافة إلى شرح تفصيلي لما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمبنى المقام على مساحة 1500 متر مربع، ووجهت بتذليل كافة العقبات ووضع جدول زمني محدد حتى يتم افتتاح المركز في أقرب وقت.

 

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "يعتبر المجمع قلعة ثقافية تجمع بين الفنون الجميلة والتطبيقية، ويضم متاحف ومراسم وورش وقاعات عرض، إلى جانب قاعات الندوات والعروض السينمائية."

مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت  استحداث مبنى مراسم مكون من 4 غرف، وبنك المعرفة ومكاتب إدارية ومبنى الورش ويضم المكتبة العامة ومكاتب إدارية، ومبنى المتحف والندوات ويتكون من صالات عرض متعددة الاستخدامات وقاعتي سينما ومسرح وجناح لمتحف الخزف الدولي.

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