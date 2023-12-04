وزيرة الثقافة تتفقد مشروع إنشاء مركز 15 مايو للفنون
تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الاثنين، مشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع الإنتاج الثقافي، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
مركز 15 مايو للثقافة والفنون
وأطلعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون المقام على مساحة 1050 مترًا، ويتكون من قاعة مسرح وسينما تتسع 560 مقعدا ،إضافة إلى غرف الفنانين والمكاتب الادارية، ومنطقة الخدمات، إلى جانب ومركز تدريب السيرك القومى والذي يعد مدرسة متفردة لتعليم فنون السيرك للنشء والأطفال وتأهيل فناني السيرك وتطوير الالعاب لخلق جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا فى هذا المجال.
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع حتى يتم الإنتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي، ليكون منارة للثقافة والفنون بمدينة 15 مايو، جنبًا إلى جنب مع المنشآت الثقافية الأخرى بالمدينة.
وشددت على المتابعة الدورية لكافة الأعمال وتذليل كافة العقبات والمعوقات، حتى يتم افتتاح المشروع في أسرع وقت ممكن.
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