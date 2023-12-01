أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر 2023.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

المخزون الاستراتيجي للسلع

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وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 5 أشهر، لافتًا إلى أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة (العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عددا من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف المصيلحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونيًا.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقًا المقاييس العالمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال، مما يعمل على وصول أفضل السلع للمواطنين عبر الدعم الحكومي.

من جهته قال محي الدين إسماعيل مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أن صرف السلع التموينية المدعمة لشهر ديسمبر الجاري تتم بشكل طبيعي وذلك بنحو 2 مليون و50 ألف بطاقة تموينية بعدد 4 ملايين مستفيد في الجيزة.

أسعار السكر على بطاقات التموين

واضاف إسماعيل خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة أنه السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

ولفت مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم ضبط نحو 800 طن من السكر لدى عدد من محتكري السلع خلال الأسبوع الماضي في 5 مناطق هي أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية بغرض التصرف.

وقال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

بينما قال حمادة سمير بقال تمويني في الجيزة أنه استلم الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعًا، لافتًا إلي أنه يقوم بصرف السلع التموينية لنحو 2500 بطاقة شهريا.

وأضاف سمير أن أكثر السلع تشهد إقبالا من حاملي البطاقات التموينية هي السكر والزيوت بأنواعها، بينما يتم الإقبال على المكرونة ومساحيق الغسيل والأرز لسلع نقاط الخبز المدعم.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.