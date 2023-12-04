الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إنشاء وحدة طب رياضي جديدة بالأقصر

جانب من المبادرة،
جانب من المبادرة، فيتو

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي - الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، متمثلة في الإدارة العامة للرياضة ووحدة الطب الرياضي، بالأقصر مبادرة صحتك بالدنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بنادي التجديف، بمشاركة 300 مشارك،  بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وأحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة ومحمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة ومحمد أيمن مدير وحدات الطب الرياضى بالوجه القبلى.

Advertisements

وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام  للدكتور حسام حسنى استشاري العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، ود. وليد صلاح مدير الوحدة الصحية بالضبعية،  الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

جدير بالذكر أن  المرحلة الأولى أقيمت في ٤ محافظات بالوجه البحري وهى الدقهلية، كفر الشيخ،  الفيوم، البحيرة.
ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلى بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف.

كما تم على هامش اللقاء زيارة مقر الوحدة بحمام السباحة بالأقصر تمهيدا للبدء فى التشغيل التجريبى للوحدة ومتابعة أعمال التطوير الحالية  وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

وعقد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر   اجتماعا موسعا بحضور السادة وكلاء المديرية ومديري الإدارات الفرعية ومسئولي الأنشطة بقاعة نادي التجديف بالأقصر لتجهيز المقار الانتخابية من كافة الاحتياجات اللوجستية من مياه وكهرباء ونظافة عامة  ومد جميع اللجان الانتخابية بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية وأعضاء اندية التطوع واندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقرا انتخابيا والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية للتواصل مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية للتنسيق ومتابعة سير تنظيم الانتخابات بالشكل المنظم والدفع بكافة الإمكانيات المتاحة لدي وزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة بعدد من الهيئات الشبابية والرياضية كمقار انتخابية بالمحافظة.

كما نوه مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر علي المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم وحث جميع الحضور على توعية من حولهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتعبير علي حقوقهم الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر طب رياضي وحدة طب رياضي فيتو محافظة الأقصر الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر يتفقد محطة محولات الكهرباء

716 متطوعا يشاركون في تنظيم العملية الانتخابية من رياضة الأقصر

تموين الأقصر: ضخ 350 طن سكر بكافة المراكز

مدير رياضة الأقصر يبحث تجهيز المقار الانتخابية

سماء الأقصر تتزين بتحليق 45 رحلة بالون طائر

مكتبة الطفل والشباب تعقد ورشة عمل ومحاضرات لنشر الوعي بالأقصر

الأقصر تسجل 30 درجة نهارا وتحذير لقائدي السيارات من الشبورة المائية

شباب ورياضة الأقصر تنفذ دورات تنمية المهارات الفنية لفرق الجوالة

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أشرف صبحي يكشف كواليس إنقاذ الكرة المصرية من الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

أفيشات دعائية للجزء الثاني من فيلم DUNE

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

المزيد
الجريدة الرسمية