إنشاء وحدة طب رياضي جديدة بالأقصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي - الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، متمثلة في الإدارة العامة للرياضة ووحدة الطب الرياضي، بالأقصر مبادرة صحتك بالدنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بنادي التجديف، بمشاركة 300 مشارك، بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وأحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة ومحمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة ومحمد أيمن مدير وحدات الطب الرياضى بالوجه القبلى.

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وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتور حسام حسنى استشاري العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، ود. وليد صلاح مدير الوحدة الصحية بالضبعية، الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى أقيمت في ٤ محافظات بالوجه البحري وهى الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة.

ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلى بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف.

كما تم على هامش اللقاء زيارة مقر الوحدة بحمام السباحة بالأقصر تمهيدا للبدء فى التشغيل التجريبى للوحدة ومتابعة أعمال التطوير الحالية وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

وعقد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اجتماعا موسعا بحضور السادة وكلاء المديرية ومديري الإدارات الفرعية ومسئولي الأنشطة بقاعة نادي التجديف بالأقصر لتجهيز المقار الانتخابية من كافة الاحتياجات اللوجستية من مياه وكهرباء ونظافة عامة ومد جميع اللجان الانتخابية بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية وأعضاء اندية التطوع واندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقرا انتخابيا والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية للتواصل مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية للتنسيق ومتابعة سير تنظيم الانتخابات بالشكل المنظم والدفع بكافة الإمكانيات المتاحة لدي وزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة بعدد من الهيئات الشبابية والرياضية كمقار انتخابية بالمحافظة.

كما نوه مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر علي المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم وحث جميع الحضور على توعية من حولهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتعبير علي حقوقهم الدستورية.