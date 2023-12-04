نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل عن المباني الذكية

عقدت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد الشناوي وكيل الشعبة، أول أيام ورشة عمل عن "المباني الذكية KNX & BMS والإضاءة"، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين، تتضمن عدة محاضرات يتم خلالها إلقاء الضوء على الجديد في مجال الحلول للمباني الذكية KNX & BMS، والإضاءة، حاضر فيها مجموعة من مهندسي الشركة.

تنمية وتطوير مهندسي الكهرباء

وخلال كلمته الافتتاحية للورشة أكد المهندس الاستشاري أحمد الشناوي على حرص لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية على التعلم المستمر لـ المهندسين، بما يرفع من كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية والمساهمة في الربط بين المعرفة العلمية والعملية التطبيقية، وهو ما دفع اللجنة للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في تكنولوجيا الكهرباء، وذلك بهدف تنمية وتطوير مهندسي الكهرباء من خلال عقد ندوات علمية، وورش عمل في كافة مجالات الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطوير في مصر.

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وأوضح "الشناوى" أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بإنشاء مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتي تتميز بالقدرة على التحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وشحن السيارة الكهربائية عن طريق التليفون المحمول.

تعريف وتكوين الإضاءة وأهم مصطلحاتها

فيما استعرض المهندس محمد عماد خلال محاضرته عن "الإضاءة"، تعريف وتكوين الإضاءة وأهم مصطلحاتها، مثل الفيض الضوئي، وكفاءة الكشاف، موضحًا أن لون الإضاءة له دور كبير فى حياتنا الشخصية والعملية، فمثلا الإضاءة البيضاء تحفز الإنسان ويجعل تركيزه في أعلى درجاته، لذا تستخدمه الجامعات في قاعات المحاضرات، وكذا الإضاءة الصفراء تستخدم في محلات الملابس لأنها توضح تفاصيل المنتج، لافتًا إلى الفرق بين إضاءة الشوارع وإضاءة الأماكن الداخلية مثل الغرف والمكاتب، وكيفية اختيار الكشاف المناسب للمكان، وطرق حساب عدد الكشافات المطلوبة للمكان.

واختتمت فعاليات الورشة بمحاضرة للمهندس خليفه عيد تحت عنوان "بروتوكول الـ KNX، ومستقبل المباني الذكية فى مصر"، استعرض خلالها تعريف المباني الذكية والأنظمة التي يتحكم بها هذا البروتوكول، مثل نظام وأنواع الإضاءة، وأنظمة الستائر، وأنظمة التكييف، وطرق التحكم المختلفة بنظام KNX. مختتمًا محاضرته بالتأكيد على أن المستقبل للمباني الذكية، وأن هذا المجال له مستقبل واعد في مصر، مطالبًا المهندسين خاصة الشباب بضرورة الاهتمام بهذا المجال.