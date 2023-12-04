الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل عن المباني الذكية

نقابة المهندسين،
نقابة المهندسين، فيتو

عقدت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد الشناوي وكيل الشعبة، أول أيام ورشة عمل عن "المباني الذكية KNX & BMS والإضاءة"، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين، تتضمن عدة محاضرات يتم خلالها إلقاء الضوء على الجديد في مجال الحلول للمباني الذكية KNX &  BMS، والإضاءة، حاضر فيها مجموعة من مهندسي الشركة.

تنمية وتطوير مهندسي الكهرباء

وخلال كلمته الافتتاحية للورشة أكد المهندس الاستشاري أحمد الشناوي على حرص لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية على التعلم المستمر لـ المهندسين، بما يرفع من كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية والمساهمة في الربط بين المعرفة العلمية والعملية التطبيقية، وهو ما دفع اللجنة للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في تكنولوجيا الكهرباء، وذلك بهدف تنمية وتطوير مهندسي الكهرباء من خلال عقد ندوات علمية، وورش عمل في كافة مجالات الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطوير في مصر.

Advertisements

وأوضح "الشناوى" أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بإنشاء مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتي تتميز بالقدرة على التحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وشحن السيارة الكهربائية عن طريق التليفون المحمول.

تعريف وتكوين الإضاءة وأهم مصطلحاتها

فيما استعرض المهندس محمد عماد خلال محاضرته عن "الإضاءة"، تعريف وتكوين الإضاءة وأهم مصطلحاتها، مثل الفيض الضوئي، وكفاءة الكشاف، موضحًا أن لون الإضاءة له دور كبير فى حياتنا الشخصية والعملية، فمثلا الإضاءة البيضاء تحفز الإنسان ويجعل تركيزه في أعلى درجاته، لذا تستخدمه الجامعات في قاعات المحاضرات، وكذا الإضاءة الصفراء تستخدم في محلات الملابس لأنها توضح تفاصيل المنتج، لافتًا إلى الفرق بين إضاءة الشوارع وإضاءة الأماكن الداخلية مثل الغرف والمكاتب، وكيفية اختيار الكشاف المناسب للمكان، وطرق حساب عدد الكشافات المطلوبة للمكان.

واختتمت فعاليات الورشة بمحاضرة للمهندس خليفه عيد تحت عنوان "بروتوكول الـ KNX، ومستقبل المباني الذكية فى مصر"، استعرض خلالها تعريف المباني الذكية والأنظمة التي يتحكم بها هذا البروتوكول، مثل نظام وأنواع الإضاءة، وأنظمة الستائر، وأنظمة التكييف، وطرق التحكم المختلفة بنظام KNX. مختتمًا محاضرته بالتأكيد على أن المستقبل للمباني الذكية، وأن هذا المجال له مستقبل واعد في مصر، مطالبًا المهندسين خاصة الشباب بضرورة الاهتمام بهذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندسين نقابة المهندسين شعبة الهندسة الكهربائية المباني الذكيه لجنة التدريب بنقابة المهندسين اخبار النقابات

مواد متعلقة

نقابة المهندسين تشارك في معرض ماك تك الدولي

المهندسين تعقد ورشة عمل تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات ولوحات التوزيع

نقابة المهندسين تجرى قرعة علنية لـ212 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة السبت القادم

في ندوة بنقابة المهندسين، عباس شراقي: السد العالي أحد أعظم المشروعات في العصر الحديث

الأكثر قراءة

لحظة انهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها (فيديو)

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية