شاركت نقابة المهندسين في فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض "ماك تك" لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن CNC، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023.

يقام المعرض تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء- ووزارة التجارة والصناعة - والبنك الأهلي المصري، والذي يهدف إلى دعم وتعميق التصنيع المحلي اتساقًا مع دعوة نقابة المهندسين المصرية للمجتمع المصري لهذا الاتجاه حتى يكون الجميع شعبًا وهيئات داعمًا قويًا لرؤية قيادته السياسية.

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وتأتي المشاركة في المؤتمر بهدف إطلاع حديثي التخرج من شباب المهندسين على المجالات التدريبية التي تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة.

نقابة المهندسين تشارك في معرض "ماك تك" الدولي

نقابة المهندسين تشارك في معرض "ماك تك" الدولي

نقابة المهندسين تشارك في معرض "ماك تك" الدولي

نقابة المهندسين تجرى قرعة علنية لـ212 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة السبت القادم

تجرى النقابة العامة للمهندسين السبت القادم 2 ديسمبر 2023، بمقرها 30 شارع رمسيس، قرعة علنية لبيع 212 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، نصف تشطيب، بتسهيلات فى السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة، والتسليم فورى.

الوحدات السكنية من نقابة المهندسين

وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترا إلى 185 مترا بواقع عدد 13 وحدة مساحة 130 متر مربع، وعدد وحدتين مساحة 135 مترا مربع و181 وحدة مساحة 155 متر مربع وعدد 16 وحدة مساحة 185 متر مربع.

ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة العامة بالدور الأرضي، 30 شارع رمسيس.

وأتاحت النقابة شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/11/2023.

أخبار نقابة المهندسين



المشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مقام على مساحة 44,50 فدان ويقع على بعد خمس دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجى به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار. ويحتوي المشروع على منطقة خدمات (نادي اجتماعي – مبنى إداري – مسجد).

وتؤكد النقابة على أن حضور فعاليات القرعة يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للتسجيل، على أن تبدأ إجراءات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، كما تؤكد على حضور المهندس بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل.