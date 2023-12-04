نقابة المهندسين تنظم ندوة عن الصراع العربي الإسرائيلي

نظمت لجنة المكتبات بنقابة المهندسين، ندوة بعنوان "الصراع العربي الإسرائيلي" حاضر فيها اللواء دكتور محمد الغباري- مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور المهندسة جولان جريس مقرر اللجنة.

في بداية الندوة رحبت المهندسة جولان جريس بالحضور والمحاضر مؤكدة أن تلك الندوة تأتي في إطار حرص اللجنة على تشجيع المهندسين على القراءة والاطلاع والوقوف على الأحداث الجارية.

المقاومة العربية الصلبة

من جانبه قال المهندس وسيم جمال الدين- عضو اللجنة: "إن قوى الاستعمار تحاول الإجهاز على قضيتنا الكبرى والمحورية ولكن أبى أهل فلسطين في غزة إلا أن يقدموا أعظم مثال في المقاومة العربية الصلبة ويكسروا أنف جيش الاحتلال".

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وأضاف “تاريخ وحاضر ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي هو أحد حلقات تحررنا من أخطر براثن الاستعمار الخبيثة، وهو صراع يجب استيعابه وتلقينه لأبنائنا حتى ننتج جيلًا واعيًا محملًا بالقيم السامية تجاه هذا الوطن العربي، قيمًا تنبت حبًا ووعيًا وكرامة وعملًا ومقاومة من أجل تطهير وطننا العربي من دنس العدو لتعود كل بلداننا العربية شامخة محررة مترابطة لا يحنون رقابهم إلا لخالقهم”.

الصراع العربي الإسرائيلي سينتهي بانتصار العرب

وفي محاضرته أكد اللواء محمد الغباري أن الصراع العربي الإسرائيلي سينتهي بانتصار العرب، وقال: موازين القوى في فلسطين – حاليًا- لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية، خاصة في ظل تكتل الدول الغربية لمساندة إسرائيل، وإذا أراد الفلسطينيون مقاومة هذا التكتل فعليهم أولًا أن تتحد حماس مع السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة الـ 13، فوحدة الفلسطينيين هي أو خطوات انتصارهم.

ونفي الغباري بشكل قاطع مقولة " الفلسطينيون باعوا أرضهم".

وقال: "على مدى التاريخ لم يكن لفلسطين حكم مستقل، فكانت دومًا تحت الاحتلال، بداية من الاحتلال البيزنطي ثم الفارسي ثم العثماني ثم الإنجليزي".

اليهود يدّعوا أنهم يمتلكون أرض "كنعان"

وأضاف" اليهود يدّعوا أنهم يمتلكون أرض "كنعان" وكنعان في اللغة تعني الأرض المنخفضة، وأرض الشام التي تضم سوريا ولبنان وفلسطين حاليًا، مستوية من الحدود التركية السورية وحتى منطقة الجليل في فلسطين وتواصل انخفاضها حتى صحراء النقب حيث تعاود ارتفاعها من جديد، وتلك الأرض المنخفضة اشتراها منذ القدم أثرياء سوريا ولبنان، وأقاموا فيها مزارع شاسعة، ولما بدأ تدفق اليهود إلى فلسطين خلال عام 1882، اشترى اليهود جانبًا من تلك الأرض من السوريين واللبنانيين وليس من الفلسطينيين".

وأكد "الغباري" أن اليهود ليسوا بالذكاء الذي يتوهمه البعض فيهم.. وقال" اليهود كتبوا كل خططهم المستقبلية، والمشكلة فيمن لم يقرأوا تلك الخطط".

وأضاف "عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل قال بن جوريون لليهود لا تفرحوا كثيرًا فأنتم لم تفعلوا شيئًا ودولتكم أقيمت بسبب غباء الآخرين".

وتابع" في عدوان 1967 نفّذت إسرائيل نفس خطة عدوان 1956، وعندما قيل لموشى ديان – وكان وزير الحرب في إسرائيل- ألا تخشى أن يعرف العرب خطة هجومنا عليهم، فقال: لا تخشوا شيئًا فالعرب لا يقرأون".

وأوضح "الغباري" أن مصر قرأت جيدًا في حرب 1973 ولهذا انتصرنا عليهم... وقال "كل خطط إسرائيل مكتوبة ومعلنة ويمكن بسهولة مواجهتها لو قرأناها".