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رياضة

بالأرقام، ترتيب الأفضل في جائزة الفتى الذهبي 2023

جود بيلينجهام، فيتو
جود بيلينجهام، فيتو

جائزة الفتي الذهبي، كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الترتيب النهائي للاعبين الذين ترشحوا لجائزة الفتى الذهبي لعام 2023. 

كانت الصحيفة قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، فوز الإنجليزي جود بيلينجهام بالجائزة بالنظر لأدائه المميز في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، والموسم الحالي بقميص ريال مدريد.

وجاء الترتيب النهائي للاعبين بجائزة الفتى الذهبي كالتالي:


- بيلينجهام (ريال مدريد) 485 نقطة (المركز الأول).

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- جمال موسيالا (بايرن ميونخ) 285 نقطة.

- لامين يامال (برشلونة) 92 نقطة.

- تشافي سيمونز (لايبزيج) 86 نقطة.

- وارين زايري إميري (باريس سان جيرمان) 56 نقطة.

- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) 50 نقطة.

- أليخاندرو بالدي (برشلونة) 44 نقطة.

- أنطونيو سيلفا (بنفيكا) 41 نقطة.

- ماتياس تيل (بايرن ميونخ) 33 نقطة.

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) 31 نقطة.

- بنيامين سيسكو (لايبزيج) 30 نقطة.

- أردا جولر (ريال مدريد) 14 نقطة.

- إيفان فيرجسون (برايتون) 14 نقطة.

- جواو نيفيز (بنفيكا) 13 نقطة.

- جورجيو سكالفيني (أتالانتا) 12 نقطة.

- أندي ضيوف (لانس) 7 نقاط.

- عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة) 4 نقاط.

- آرثر فيرميلين (أنتويرب) نقطتان.

- ميلوس كيركيز (بورنموث) نقطتان.

- مارتن باتورينا (دينامو زغرب) نقطة واحدة.

 

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية.


 

بيلينجهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

 

وتفوق بيلينجهام على المرشحين الآخرين ومن بينهم جمال موسيالا، أو أرنو مارتينيز، أو بالدي، أو لامين يامال.

 

ويخلف بيلينجهام ثنائي برشلونة بيدري وجافي اللذين فازا في العامين الماضيين اللذين جاء فيهما بيلينجهام في المركز الثاني.

 

وحقق الدولي الإنجليزي 485 نقطة من أصل 500 نقطة ممكنة من خلال حصوله على 97% من الأصوات وهي نفس النسبة التي حصل عليها مبابي عندما فاز بجائزة الفتى الذهبي عام 2017

 

وفاز بيلينجهام بالفعل بكأس كوبا لأفضل لاعب شاب الموسم الماضي. كان ذلك في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس.

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