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رياضة

بيلينجهام يرشح ثلاثة لاعبين للفوز بجائزة الفتي الذهبي 2024

بيلينجهام،فيتو
بيلينجهام،فيتو

رشح جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد 3 لاعبين للفوز بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية في العام المقبل.

وكان بيلينجهام حصد الجائزة هذا العام عقب تألقه في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، وهذا الموسم بقميص ريال مدريد.

جائزة الفتي الذهبي 2024

وقال بيلينجهام، في حوار أجراه مع صحيفة "توتو سبورت" عقب استلام الجائزة: "بصرف النظر عن الذين ولدوا في عام 2003، يمكنني تسمية ثلاثة لاعبين لحصد الجائزة.. أردا جولر، الذي تعافى من الإصابات التي حرمته من الظهور لأول مرة مع الريال إنه ظاهرة ونراه ذلك في التدريبات، نحن جميعا مندهشون به ثم زميلي السابق في فريق بوروسيا دورتموند جيمي بينو جيتينز وأخي جوبي المهاجم.. إنه يشبه والدنا".

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وتابع: "إنها رائعة، إنها نتيجة غير عادية، أنا سعيد بذلك وأشكر كل من منحني صوته".

وأضاف: "أنا ثالث لاعب إنجليزي يفوز بهذه الجائزة بعد واين روني، أحد الذين أعتبرهم قدوة لي، في عام 2005 عندما كان في مانشستر يونايتد، ورحيم سترلينج في عام 2014 عندما كان يلعب مع ليفربول".

وزاد: "أهدي هذه الجائزة إلى الجميع.. الكثير من الناس. زملائي في ريال مدريد، أعضاء الجهاز الفني، المدرب أنشيلوتي.. الرئيس، عائلتي، أمي دينيس وأبي مارك، وأخي الأصغر جوبي".

وختم: "أهدي الجائزة أيضا إلى جميع أصدقائي الذين أمطروني بالرسائل النصية والتهاني، بدون مساعدة كل هؤلاء الأشخاص، داخل وخارج الملعب، لم أكن لأفوز بالفتى الذهبي".

 

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية.


 

بيلينجهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي


وتفوق بيلينجهام على المرشحين الآخرين ومن بينهم جمال موسيالا، أو أرنو مارتينيز، أو بالدي، أو لامين يامال.

 

ويخلف بيلينجهام ثنائي برشلونة بيدري وجافي اللذين فازا في العامين الماضيين اللذين جاء فيهما بيلينجهام في المركز الثاني.

 

وحقق الدولي الإنجليزي 485 نقطة من أصل 500 نقطة ممكنة من خلال حصوله على 97% من الأصوات وهي نفس النسبة التي حصل عليها مبابي عندما فاز بجائزة الفتى الذهبي عام 2017

 

وفاز بيلينجهام بالفعل بكأس كوبا لأفضل لاعب شاب الموسم الماضي. كان ذلك في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس.

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