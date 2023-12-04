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محافظات

تأجيل نظر اتهام عاطل بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل نظر قضية اتهام عاطل بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها بعد التعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلك كهربائي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل للمرافعة.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ك م"، 31 سنة، عاطل، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، حال كون المحني عليهما طفلين لم يجاوزا 18 عاما ميلاديا كاملا، قتل عمدًا الطفلة المجني عليها "يمن.م"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الفرض أداة بطشه - عصًا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا بالأداة المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربًا بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

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