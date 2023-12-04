نيوكاسل يونايتد يتلقي ضربة مؤلمة رغم الفوز علي مانشستر يونايتد

الدوري الانجليزي، تلقى نيوكاسل يونايتد ضربة مؤلمة في فترة حساسة من الموسم الحالي، وفقا لما أفادت به تقارير صحفية يوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن نيوكاسل معرض لفقدان حارسه نيك بوب حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفوز مساء السبت على مانشستر يونايتد 1-0.

وأضافت: "الإصابة التي تعرض لها بوب في ركبته، تستغرق في المعتاد 5 أشهر للتعافي، ما يعني أن مشاركة الحارس مع منتخب إنجلترا في كأس أوروبا 2024 باتت مهددة أيضا".

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ويقدم بوب مستويات مميزة هذا الموسم، وينادي نقاد الكرة الإنجليزية باعتماده كحارس أساسي في منتخب الأسود الثلاثة على حساب حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

تنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية يأتي على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. 9:30 مساء

لوتون تاون ضد أرسنال.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. 10:15 مساء

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي



آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد



تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 14



1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط