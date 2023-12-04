الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العمل: وحدة ما قبل المغادرة تهدف لحماية وتوعية العمال

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

التقى وزير العمل حسن شحاتة بديوان عام الوزارة صباح اليوم الاثنين، وفدًا من مكتب الاتحاد الأوربي في مصر، وهيئة التعاون الإيطالي بالقاهرة  لبحث ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك..

 

وعقب الاجتماع قام "الوفد "بزيارة "وحدة ما قبل المغادرة" و"وحدة تصاريح العمل" الملحقة بالوزارة بعد تطويرها الكترونيا..وأيضا جولة في مركز تدريب الحجاز  بمصر الجديدة "تحت الانشاء"..

وزارة العمل،فيتو

وأكد وزير العمل حسن شحاتة خلال اللقاء أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية الدوليين،في كافة الملفات المشتركة،لا سيما التدريب المهني،بهدف رفع كفاءة العمال والشباب،وتحسين مهاراتهم لفتح آفاق عمل وفرص تشغيل جديدة،خاصة في سوق العمل الخارجي،طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب تتلخص في التدريب من أجل التأهيل لسوق العمل،موضحا أن مركز تدريب الحجاز "تحت الانشاء" هو نواة جديدة للتدريب على الربط بين التدرب الفني والمهني واللغات، حيث يضم المركز اقساما للتدريب على 5 لغات أجنبية،وهدفه أيضا تعميم فكرة شهادات مزاولة المهنة وقياس المهارة بحسب احتياجات كل دولة، متطرقا إلى تلك التجربة مع الجانب السعودي.

وقال شحاتة غن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بشأن تنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،وان ملف التدريب المهني على رأس أولويات الدولة..

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وزارة العمل،فيتو

وتفقد" الوزير"و "الوفد"، "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى "الوزارة" القديم "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"،والتي إفتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.لتكون واحدة من أدوات "الجمهورية الجديدة"، لرعاية وحماية العمال،وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولتكون أيضا نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية حيث أنها تأسست  في إطار برنامج " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،بدعم من" الاتحاد الأوروبي"..حيث شهد الوزير والوفد الأوربي أيضا  دورة تدريبية توعوية  لشباب مصري قبل سفره الى الخارج..

وبحسب بيان الوزارة، استمع الوفد الأجنبي من متخصصين  عن دور  "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، أيضا،قبل، وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس، أو تحت الامطار.. وسرعة تطوير "الوحدة " ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمى..وأشاد الوفد بالتطور الذي شهدته "الوحدة"..

وزارة العمل،فيتو

كما تفقد وزير العمل والوفد الأجنبي المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة،بحضور اشرف مرزوق مدير المركز،لبحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني  من خلال مركز تدريب الحجاز الكائن بمقر "المركز القومي"،و بحث إمكانية" تؤامته "مع مراكز تدريب في الاتحاد الأوربي،لتبادل الخبرات، وحصول المتدرب على شهادة دولية تمكنه من العمل في السوق الخارجي..حيث يقع مركز التدريب هذا على مساحة 1400 متر مربع،وهو الان تحت الانشاء وسوف يقوم بمهامه خلال 6 اشهر في تدريب الشباب على مهن مستقبلية منها: اللغات والتبريد والتكييف،والتفصيل والخياطة،وصيانة الاجهزة المنزلية،والمحمول،والطاقة الشمسية،وضفائر السيارات وغيرها من المهن المستقبلية..

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