السيسي يفتتح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".. ويشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200" ويتسلم درعها

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الإرادة والتحدي



بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي بعنوان (الإرادة والتحدي) من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذي تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، موضحا أن القوات البحرية ما كانت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دور كبير في تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.

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القوات البحرية المصرية



وأشار الفيلم إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية، وهي إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي باشا، حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.

ترسانة الإسكندرية



ولفت إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، وذلك بالاشتراك مع الجانب الفرنسي.. موضحا أن ترسانة الإسكندرية قامت أيضا عبر التصنيع المشترك مع ألمانيا بإنتاج الفرقاطات الشبحية "ميكو A200".



وأضاف أن ترسانة الإسكندرية أتمت تصنيع وتجميع أول فرقاطة بحرية "ميكو A200"، وذلك بأيد وعقول مصرية 100%، موضحا أن طول الفرقاطة يبلغ 121 مترا، وعرضها 16.34 مترا، وقدرتها على الإبحار تقدر 7200 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 27.5 عقدة، ولديها منظومات تسليح حديثة تمكنها لتنفيذ كافة المهام القتالية وقت السلم والحرب ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح.

التصنيع الحربي



وأوضح الفيلم التسجيلي أن مصر استعادت مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار للفرقاطات المصرية واقعا ليؤكد ذلك أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ مكانتها في مجال التصنيع الحربي بجودة عالمية بأيد وعقول مصرية.

تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"

عقب ذلك شهد الرئيس السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"، التي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

والقي قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، كلمة، أكد فيها أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية المصرية، تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز "جو ويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

درع الفرقاطة المصرية "الجبار"

عقب ذلك تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية، درع الفرقاطة المصرية "الجبار".

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة، أكد فيها أن مصر كانت ولا زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات؛ لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

السيسي يتفقد أجنحة المعرض الدولي



عقب ذلك تفقد الرئيس السيسي، أجنحة المعرض الدولي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من مدير المركبات في جناح مجمع الصناعات الهندسية اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، الذي بين أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تم مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

وأشار اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق إلى أن جميع المركبات مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، علاوة على أجهزة رؤية ليلية، لافتا إلى أنه تم إنتاج هذه المركبات بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتابع أنه تم تصميم المركبة "تمساح 3" بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسية "هامر 4*4"، علاوة على تصميم المركبة "تمساح 4" بالتعاون مع شركة "مرسيدس" الألمانية على شاسية "مرسيدس 4*4"، فيما تم تصنيع المركبة "شيربا"، وهي مصرية الصنع، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسية "رينو 4*4".

وتطرق إلى أن أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة "تمساح 6"، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

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