الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

انتشال جثمان شاب بمشروع ناصر فى الإسكندرية

انتشال جثمان شاب،فيتو
انتشال جثمان شاب،فيتو

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير فى محافظة الإسكندرية، إن  فريق غواصين الخير اليوم نجح فى انتشال جثمان شاب غرق إثر  سقوطه أثناء رطوبه ترويسكل، مشيرًا أن جثمان الشاب المتوفي ظهر على سطح المياه بعد رحلة بحث استمرت لمدة 48 ساعة.

 

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير فى محافظة الإسكندرية،أن جهود البحث عن جثمان الشاب الغريق والذي يدعى حمدي سالم سليم محمد، يبلغ من العمر 40 عامًا، بدأت منذ وصول إشارة تفيد بسقوطه فى البحيرة فجر السبت الماضي.

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وأضاف، الكابتن إيهاب المالحي: أنه كان قد تلقى إشارة تفيد بغرق شاب فى العقد الرابع من العمر، اثر سقوطه بتروسيكل وقعت فى مشروع ناصر بين مصطفى اسماعيل ومحطة أربعة، مشيرا إلى أنه وجه النداء مباشرة إلى غطاسين الخير فى الإسكندرية والبحيرة لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

وأشار قائد غواصين الخير، إلى مشاركة نحو 6 من غطاسين الخير فى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 50 عضو من فرق قوات الإنقاذ النهري حتى ظهر الجثمان على سطح المياه.

تعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوقوع حالة غرق سقط به تروسيكل فى بحيرة مشروع ناصر، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

تم العثور على جثة المتوفى على سطح المياه، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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الاسكندرية مشروع ناصر غريق

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