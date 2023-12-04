تعرف على سيناريو العرض المتحفي للدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

يعتبر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير والذي تم فتحه للزيارة اعتبارا من ديسمبر الجاري، من أكثر الأماكن تفردًا بالمتحف والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به.

الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

ويعرض الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير مجموعة من أفضل وأضخم القطع الآثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.

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ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية هم الهيئة الملكية، والدور المقدسة (أماكن العبادة)، والملوك والمعبودات ( الملك وعلاقته بالمعبودات)، والرحلة إلى الحياة الأبدية (رحلة إلى العالم اللآخر).

أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير

وتصل أسعار تذاكر الدخول لزيارة المناطق المسموح بزيارتها في المتحف كالتالي:

- المصري البالغ فوق سن الـ21 سعر التذكرة 150 جنيها.

- المصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة سعر التذكرة 75 جنيها.

- الطالب المصري سعر التذكرة 75 جنيها.

- بالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة سعر التذكرة 75 جنيها.

- تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

- الأجانب بسعر التذكرة 1000 جنية للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و500 جنية لمن هم بين 6 سنوات و21 سنة، و500 جنية للطلاب الأجانب.

المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون

كما بدأت وزارة السياحة والآثار تشغيل المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون ليقدم من خلاله لزائريه رحلة متجددة، مع الملك توت عنخ آمون التي أبهرت مقتنياته العالم أجمع، وذلك من خلال تجربة تفاعلیة باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية ليتمكن الزوار من رؤية أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.