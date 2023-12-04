الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق إحداها بالإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية رويال"، والكائن مقرها في (محطة الرمل - شارع شكور - مول هندي - الدور 4 - شقة  3 - محافظة الإسكندرية)، وتزعم قبول الطلاب  الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بجميع أنواعها بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن.

لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بالإسكندرية

كما تعلن عن قسم خاص لحملة الإعدادية وراسبي الثانوية، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، وموثقة من الخارجية ومعتمدة من إحدى الجامعات، وذلك في مجالات (التمريض - والتحاليل - وتركيبات الأسنان - والمختبرات - والمعامل - والسياحة والفنادق والصحافة - والاعلام)، كما تزعم أن التدريب سيكون بالمستشفيات والمعامل المتخصصة، وكذلك تقديم مجالات البترول والمساحة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وتأجيل التجنيد مع وجود إمكانية لاستكمال الدراسة، وتغيير مسمى المهنة بالبطاقة، كما تعلن أن مدة الدراسة عامين، مع وجود إمكانية استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة بجامعة دولية للحصول على بكالوريوس مهني ومنح تصريح وكارنيه مزاولة مهنة.

Advertisements

التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية ومراجعة القوائم المُعتمدة لمؤسسات التعليم العالي

وخاطب د. أيمن عاشور  اللواء/ محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تطلق الاستراتيجية الوطنية.. دمج أهداف التنمية المستدامة مع مفهوم الجيل الرابع.. والاستقرار على 7 مبادئ أساسية لتطوير المنظومة

التعليم العالي: المبعوثون المصريون يشاركون بفعالية في الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الضبطية القضائية الكيانات الوهمية تكنولوجيا المعلومات محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

التعليم توجه خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2023

التعليم العالي والبحث العلمي: "القومي للبحوث" يطلق قافلة طبية بالجيزة

الأكثر قراءة

لحظة انهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها (فيديو)

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

تحذير خطير من دولة الاحتلال الإسرائيلية لحزب الله من الدخول في الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية