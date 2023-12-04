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أخبار مصر

إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل خلال 8 سنوات

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه.

حماية جوانب النيل

وتم خلال الاجتماع إستعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

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ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لإجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف علي التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجري إنتهاءًا بإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر علي جانبي النهر، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة بإستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائى.

ازالة التعديات على نهر النيل

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية  ، حيث تم إزالة عدد (٨١٧٣٨) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل  ، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع لتطوير كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، كما تم مؤخرًا نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر

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هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نهر النيل حماية جوانب نهر النيل معهد بحوث النيل

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