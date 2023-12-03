الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: غلق التصويت في نيوزيلندا وبدء الفرز

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

 تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجنة التصويت في نيوزلاندا وبدء الفرز فيها في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي  ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية اجتماع زوم مع السفارات والقنصليات التي بدأ فيها التصويت في اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية، في دول البحرين، قطر، المغرب، الكاميرون، زامبيا،  اليونان، الكويت، الأردن.

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وقال المستشار أحمد البنداري إنه تم فتح 133 لجنة انتخابية داخل القنصليات والسفارات بالخارج، وتتوالى باقي اللجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة.

 

وأكد السفراء داخل القنصليات التي يجرى بها التصويت انتظام عملية الاقتراع واختيار أماكن  تتيح التصويت بسهولة ويسر لإدلاء الناخبين بأصواتهم خاصة كبار السن أو ذوي الهمم، بالإضافة إلى استخدام بطاقة برايل لتصويت المصريين في الخارج

 

تصويت المصريين بالخارج 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3 ) ديسمبر 2023.

 

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب  التصويت.

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار أحمد البنداري تصويت المصريين بالخارج

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