الإثنين 04 ديسمبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي يضع روشتة لحل المشاكل الاقتصادية خلال العام الجديد

المؤشرات الاقتصادية،
المؤشرات الاقتصادية، فيتو

يتابع الكثير من الناس آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل تطورات الأحداث الجيوسياسية الجارية يوما بعد الآخر، ومدى تأثيرها على مختلف النواحي الاقتصادية مع اقتراب العام الجديد 2024، والذي يترقبه الكثيرون ليكون بداية تعافي جديدة للاقتصاد بمختلف قطاعاته ومجالاته.

 

تراجع سعر الصرف يزيد من معدلات التضخم 

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي لمعاناة الدول من الناحية الاقتصادية بمختلف القطاعات، هو زيادة معدلات التضخم عن النسب والمستويات المطلوبة، والتي تأتي نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بالبنوك.

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الدكتور علي الإدريسي، فيتو 

 

 

المعدلات التضخمية شهدت ارتفاعات كبيرة 

وأوضح خلال تصريحاته لـ فيتو، إنه من الضروري إيجاد حل لضبط سعر الصرف حتى تتراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المطلوبة، لافتا إلى أن المعدلات التضخمية شهدت ارتفاعات كبيرة باقتصاديات البلاد خلال العام الجاري، والتي ظهرت نتائجها بشكل واضح على كافة القطاعات والأسواق المحلية، وكذلك سوق الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يعد قطاع الاستثمارات أحد القطاعات الهامة لجذب العملة الصعبة وتحقيق السيولة الدولارية المستهدفة.

ضرورة مواجهة السوق السوداء

وأكد الإدريسي على ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة، حيث أنها أحد الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية سواء بالنسبة للسيولة الدولارية أو أسعار مختلف السلع والمنتجات، حيث يجب فرض الرقابة على الأسواق من جانب المسؤلين والمتابعة الدورية والمستمرة لها، للقضاء على الممارسات الاحتكارية والتي تتم من جانب العديد من المستغلين للظروف الاقتصادية الراهنة.

ضرورة زيادة الإنتاج المحلي 

ونوه إلى أنه يجب زيادة الإنتاج المحلي، وتقديم كافة الحوافز للمنتجين والمستثمرين بالسوق المحلي لتحريك عجلة الاقتصاد وعدم الوقوع في حالة الركود التام، بعد الانتهاء من حل مشكلة سعر الصرف والتي تعد السبب الرئيسي لمشكلة التضخم التي تؤرق كافة اقتصاديات دول العالم.      

 

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سعر الصرف معدلات التضخم العملة الصعبة السوق السوداء المشكلات الاقتصادية

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