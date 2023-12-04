خبير يوضح كيف يؤثر سعر الصرف على مستقبل وأداء البورصة المصرية

أكد عبد الله بركات خبير اسواق المال، أن البورصة المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة قمم تاريخية متتالية بداية من تجاوز المؤشر الرئيسي egx30 لمنطقة 20000 وصولًا إلى 24000 نقطة ورغم ذلك مازالت لم تعبر عن القيمة الحقيقية لأسعار الشركات المدرجة حيث إنها لم تواكب حتى الآن نسب التضخم وفروق سعر الصرف.

وقال في تصريحاته إننا فى حاجة لاستمرار هذا الصعود بقوة من خلال دعم الحكومة لسوق المال المصرى ومن أقوى وأهم أدوات الدعم هو تنفيذ برنامج الطروحات الذى أصبح ضرورة ملحة للغاية وخاصة أن التوقيت الآن مناسب بنسبة ‎%‎100 مقارنة بالفترات السابقة من حيث نسب وأحجام التداول المرتفعة والمستمرة لجلسات عدة فوق مستوى 4 مليار جنيه، وتجاوز القيمة السوقية لسوق المال المصري التريليون ونصف ترليون وهذا يعنى أن المناخ العام فى البورصة المصرية يكشف عن جاهزيته لاستقبال طرح الشركات ونجاح تلك الطروحات دون شك ومن هنا يكون تعزيز دور البورصة المصرية فى تمويل الشركات وخلق التنافسية القوية مع أسواق المال بالمنطقة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للسعي لإدراجها فى سوق المال شرط تسهيل الإجراءات وإتاحة المحفزات التى تعمل على جذبها.

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سعر الصرف هو القاعدة الرئيسية للمستثمر الأجنبي

وتابع، أن البورصة المصرية أيضًا فى حاجة لوضوح الرؤية وما ستفعله الحكومة تجاه سعر الصرف لأنه من أقوى الأدوات بل القاعدة الرئيسية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري والذى كان أيضًا سببًا فى خروجه حتى وقتنا هذا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للنظرة المستقبلية للبورصة المصرية فهناك مؤشرات عدة ومعطيات تخبرنا أنها بالفعل مستمرة فى الاتجاه الصاعد مثل إقبال المستثمر العربي والمحلي على الشراء فى قطاعات كبرى وقوية وأن من الضرورة أن تواكب أسعار الشركات فى البورصة أسعارها على أرض الواقع والإقبال على الاستحواذات من قبل الصناديق السيادية العربية فى أكثر من قطاع ومن هنا تتكون الفرص بقوة فى الفترة المقبلة للمستثمر والمؤسسات معًا حيث نتوقع أن يصل المؤشر الرئيسي خلال الشهور القادمة لأرقام تاريخية أيضًا بعد تجاوز 24300 نقطة تحديدًا وقد يصل 28000 نقطة خلال الربع الأول من عام 2024.