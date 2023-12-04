مؤسس إئتلاف أولياء الأمور: الأسرة يليها المدرسة مسئولان عن ضعف القراءة والكتابة

قالت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب السنوات الأولى بالمرحلة الابتدائية يعود في المقام الأول علي الأسرة يليها المدرسة، بحسب وجهة نظرها.

ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور الذين يتابعون أبنائهم منذ بداية مرحلة رياض الأطفال وما بعدها لا يواجهون أي صعوبات في القراءة والكتابة، مستطرده: "استحالة تجد طالب لا يستطيع القراءة والكتابة في أسرة تتابعه وتذاكر له أولا بأول".

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المهارات الأساسية للقراءة والكتابة

وتابعت مؤسس إئتلاف أولياء الأمور: "نلاحظ أن النسبة الأكبر للتلاميذ الذين لا يجيدون القراءة والكتابة في القري والمناطق النائية، وذلك بسبب عدم متابعة أولياء أمورهم لهم، وهذا يعود لعدة أسباب منها أن بعض أولياء أمورهم من أصحاب المؤهل المتوسط والبعض الآخر غير متعلم، وآخرين لا يهتموا بأبناءهم".

ولفتت عبير إلي أن السبب الأساسي الآخر في وجود تلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة هي "المدرسة"، موضحة أن المدرسة عليها دور أساسي في التركيز علي تعليم التلاميذ القراءة والكتابة بشكل جيد، وكذلك ضرورة التركيز علي حصص القراءة والإملاء، حتى يستطيع الطالب القراءة والكتابة جيدا.

الجدير بالذكر، شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، إطلاق ورشة العمل التخطيطية لبرامج تعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته، على أهمية هذه الورشة التي تأتى استكمالًا لجهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم مسئولية تشاركية وتكاتفية، مؤكدا أن هذه الورشة تستهدف علاج ضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب.



وأشار الوزير إلى أن وجود طلاب في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي يواجهون صعوبة في القراءة والكتابة يؤدي إلى ضعف التحصيل العام والتعثر في بقية المواد الدراسية، موجها بمزيد من بذل الجهد والاهتمام، مشددا على مديري المديريات والإدارات التعليمية بأهمية تضافر الجهود للقضاء على هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه سوف يتابع عن كثب في المرحلة القادمة المدارس لقياس مدى التحسن فى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب.



وأوضح الوزير أنه من الضروري إجراء تقييمات دورية، مشيرًا إلى أن التقييمات الوطنية والدولية للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب كانت كاشفة لبعض مواطن الضعف لدى أبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية وتحديد بعض الفجوات التعليمية ورصد أسبابها ومظاهرها كبداية لوضع خارطة طريق لسد تلك الفجوات، وتحديد خطوات إجرائية للتعامل مع هذه المشكلة.



وأشار الدكتور رضا حجازي إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدا أن هذا المشروع يقوم على الالتزام بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.



وقد وجه الوزير بأهمية الخروج من هذه الورشة ببرنامج متكامل، وخطة تنفيذية لتعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب؛ كخطوة مهمة لعلاج مشكلة ضعف مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب، حيث يشارك في هذه الورشة خبراء متخصصون في إعداد المناهج والتقويم والتدريب عليها.