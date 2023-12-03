مجسمات تحاكي المعابد الأثرية الرومانية في معرض الفنون بقسم الحضارة جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس افتتاح معرض للفنون بقسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، والذي قام بتنظيمه فريق من الأساتذة المتخصصين بالقسم والهيئة المعاونة.

مجسمات تحاكي المعابد الأثرية الرومانية معرض للفنون بقسم الحضارة جامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الاداب.

وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة الأوربية.

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وقد حضر الافتتاح لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وقد لاقى المعرض قبولا كبيرا من الطلاب.



نظم المعرض بغرض تنمية مهارات الطلاب الفنية من خلال الأنشطة التطبيقية التي ترتبط بالمقررات الدراسية. وتشمل هذه الأنشطة مواضيع مثل حضارة اليونان والرومان، والآثار الرومانية، والنقوش اليونانية، واللغة اليونانية الحديثة.

شارك الطلاب في إعداد ما يقرب من ثمانين عمل فني متنوع، بدءًا من مجسمات تحاكي المعابد الأثرية الرومانية، ولوحات من الفسيفساء، ونماذج للنقوش اليونانية المختلفة، ولوحات تعبر عن اللغة اليونانية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لوحات فنية تعبر عن موضوعات حرة، تبرز قدرات بعض الطلاب في الرسم بالفحم، وكذلك مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي.

تم استخدام مجموعة متنوعة من المواد المختلفة في الأعمال الفنية، بما في ذلك الزجاج، والطين المحروق (تيراكوتا)، والكارتون، والخرز، والزلط، والخشب، والرخام، والشمع.

يعتبر هذا المعرض فرصة رائعة لطلاب قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة لعرض إبداعاتهم وموهبتهم الفنية. وهو يسلط الضوء على تنوع المواد والتقنيات المستخدمة في الفنون التشكيلية المرتبطة بالحضارات القديمة الأوروبية، وإن افتتاح هذا المعرض يعكس التزام الكلية والقسم بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية في مجال حضارة اليونان والرومان ولغاتهما القديمة.