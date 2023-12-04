716 متطوعا يشاركون في تنظيم العملية الانتخابية من رياضة الأقصر

عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اجتماعًا موسعًا مع جميع الكيانات الشبابية والمتطوعين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التنسيق بوجود (٤) من الشباب المتطوعين بكل مقر انتخابي بإجمالي عدد ٧١٦ متطوعا، يتم توزيعهم على ١٧٩ لجنة انتخابية، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم وتسهيل وتنظيم الدخول إلى صناديق الاقتراع وتم عمل ايديهات لهم لتسهيل عملية التنظيم في المقرات الانتخابية.

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كما عقد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اجتماعا موسعا بحضور السادة وكلاء المديرية ومديري الادارات الفرعية بالأقصر.

ويهدف الاجتماع إلى تجهيز المقار الانتخابية من كافة الاحتياجات اللوجستية من مياة وكهرباء ونظافة عامة ومد جميع اللجان الانتخابية بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية واعضاء اندية التطوع واندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان.

كما يهدف ذلك لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقر انتخابي والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية وطباعة ايديهات لكل مشارك في عملية التنظيم.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ايماء الي الاجتماع الذي عقده المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات ، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.