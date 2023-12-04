تير شتيجن مهدد بإجراء عملية جراحية للتخلص من إصابته

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، قد يخضع لعملية جراحية في ظهره ستبعده طويلًا عن الملاعب.

وخضع تير شتيجن الدولي الألماني لبرنامج علاجي مكثف وتدريبات مع برشلونة ولكن لم يأت ذلك بأي نتيجة حتى الآن.

شتيجن قد يخضع لعملية جراحية

وقالت الصحيفة، في تقريرها: "تكتنف إصابة الظهر التي يعاني منها مارك أندريه تير شتيجن بالتكتم الكامل، كانت الفكرة منذ عودته إلى برشلونة من تجمع المنتخب الألماني، إجراء علاج محافظ يعتمد على العلاج الطبيعي والراحة من أجل وقف الألم.

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ولكن بعد مرور الوقت، لا يزال حارس المرمى غير قادر على التدريب بشكل طبيعي مع بقية الفريق وكان غائبًا أمام رايو فاليكانو، وبورتو، وأتلتيكو مدريد".

ومن المقرر عقد اجتماع، اليوم الإثنين، بين الجهاز الفني والخدمات الطبية لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن إصابة الحارس، ومن بين الخيارات التي تُدرس هناك إمكانية أن يكون على تير شتيغن أن يخضع في النهاية لعملية جراحية لحل مشكلة الإصابة في ظهره بشكل نهائي.

واختتم التقرير: "لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بنسبة 100%، ولكن بعد التحقق من أن العلاج المحافظ لم يحقق النتائج المتوقعة، فقد حان الوقت للنظر في خيارات أخرى".

إلى ذلك قال الصحفي الإسباني خافي ميجيل، إن "أمام شتيجن خياران، الأول هو منحه راحة لعدة أسابيع وترك الألم يهدأ بشكل طبيعي، أو إجراء عملية جراحية، سيغيب على إثرها من 4 إلى 6 أسابيع، ولكن الشيء المؤكد في الحالتين أنه لن يعود قبل 2024".

تصريحات تشافي عن شتيجن

وكان تشافي قال عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، أمس: "شتيجن يعاني آلامًا في الظهر وسنقيّم وضعه هذا الأسبوع لأنه لم يتحسن حتى الآن".

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل سجله جواو فيليكس في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ34 ليستعيد المركز الثالث من أتلتيكو مدريد الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 31.