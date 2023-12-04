بدء المرحلة الثانية من بيع تذاكر يورو 2024

بدأت المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر، الخاصة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم - يورو 2024، اليوم الاثنين، حيث سيتم إتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ21 منتخبًا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وسيحصل كل اتحاد وطني على 10 آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاثة لمنتخباتهم في دور المجموعات بالبطولة التي تُقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

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وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات، أول أمس السبت.

أسعار تذاكر يورو 2024

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 يورو إلى 200 يورو (33 دولارا إلى 218 دولارا)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا، واسكتلندا لتتراوح ما بين 50 يورو، إلى 600 يورو.

وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، حيث كان هناك 1.2 مليون تذكرة متاحة للبيع، علمًا أن التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها.

وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر العام المقبل لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل في مارس المقبل، ولمباريات الأدوار الاقصائية.

مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: هولندا، النمسا, فرنسا، ومنتخب من الملحق.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، ومنتخب من الملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، البرتغال، التشيك ومنتخب من الملحق.